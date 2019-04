Petit arrisca castigo por forçar amarelos no Marítimo antes de jogo com Benfica

Jogadores falham apenas o jogo e não serão alvo de qualquer penalização extra.

Os lances causaram estranheza, mas foram mesmo as declarações de Petit que chocaram o futebol português.



No final do jogo com o Feirense, o treinador do Marítimo admitiu que dois jogadores forçaram o quinto cartão amarelo para, assim, falharem o encontro com o Benfica.

"Vamos apanhar uma equipa difícil, o Benfica, e já no jogo com o FC Porto, no Dragão, poupámos alguns jogadores que estavam com quatro amarelos e em risco de não defrontarem o Nacional. Por isso, optámos por esses jogadores (Edgar Costa e Joel) levarem o quinto amarelo e estarem disponíveis para os quatro jogos finais"

Apesar de os regulamentos não preverem castigo para este caso, a CMTV sabe que as declarações de Petit vão ser analisadas na próxima reunião do Conselho de disciplina e o técnico arrisca mesmo um castigo.



Quanto aos jogadores, falham apenas o jogo com o Benfica e não serão alvo de qualquer penalização extra.