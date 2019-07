Colombiano Luis Díaz no FC Porto até 2024

Chegou na manhã desta quarta-feira, realizou os habituais testes médicos e assinou à tarde. Luis Díaz é reforço do FC Porto até 2024 e vai vestir a camisola número sete, que na época passada pertenceu a Hernâni (rumou ao Levante).O extremo colombiano (22 anos), que chega do Junior Barranquilla (104 jogos e 19 golos), mostrou-se muito satisfeito com a vinda para Portugal: "Estou muito feliz por chegar a este clube tão grande. Espero que todos me apoiem".Apesar do assédio de vários clubes pelo internacional colombiano, o FC Porto bateu toda a concorrência. O negócio realizou-se por um valor a rondar os sete milhões de euros por 80% do passe.As boas indicações dadas ao jogador por Falcão e James (ex-jogadores portistas) e pelo selecionador da Colômbia, Carlos Queiroz, sobre os dragões foram decisivas para a decisão final do jogador.Luis Díaz junta-se aos outros cinco extremos do plantel atual às ordens de Sérgio Conceição: Otávio, Corona, Fernando Andrade e Nakajima.Depois do internacional colombiano fica a faltar a contratação de um guarda-redes e de um central.Existe ainda a possibilidade de o FC Porto perder jogadores no ataque dada a abundância que existe neste setor. André Pereira deve ser emprestado ao V. Guimarães.Já Marega, Soares e Aboubakar têm propostas para sair, mas apenas um deles deverá deixar o Dragão. Existe ainda possibilidade de o médio Danilo rumar a outras paragens (jogador tem mercado em Inglaterra).Víctor Cantillo, médio colombiano do Junior Barranquilla, assegura que nunca foi confrontado com a possibilidade de se mudar para o Dragão. "Foram apenas rumores. Nunca me falaram disso", disse.O FC Porto tem quatro lesionados. Pepe realizou treino condicionado (recupera de uma fratura no ombro direito), enquanto André Pereira sofreu uma distensão muscular na coxa direita. Osório e Aboubakar fizeram trabalho específico.