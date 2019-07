Luis Díaz confirma negócio com o FC Porto

O presidente dos colombianos do Junior Barranquilla confirmou esta quinta-feira que o avançado Luis Díaz, de 22 anos, vai mesmo ser jogador do FC Porto e que está praticamente tudo acertado para que a transferência seja consumada."Estamos a avançar com as negociações, mas ainda não afinámos todos os detalhes. Preferia falar mais à frente sobre tudo o que tem a ver com o negócio", começou por dizer Antonio Char, em declarações à imprensa colombiana.Mais tarde, o dirigente avançou com alguns detalhes do negócio. "Há um princípio de acordo entre os clubes, falta apenas assinar, depois do processo normal neste tipo de ocasiões, como a viagem e os exames médicos."Luis Díaz deve assinar com os azuis-e-brancos um contrato válido para as próximas cinco temporadas. Vai custar uma verba na ordem dos sete milhões de euros, com os dragões a garantirem 80% dos direitos económicos do jogador.Os russos do Zenit também sondaram o futebolista colombiano, mas os ex-portistas James e Falcão, e o selecionador da Colômbia, Carlos Queiroz, acabaram por fazer a diferença ao convencerem-no a optar pela equipa treinada por Sérgio Conceição.Dominik Livakovic, guarda-redes do Dinamo Zagreb, foi esta quinta-feira apontado ao FC Porto. Segundo a imprensa, os dragões terão apresentado uma proposta de 7 milhões de euros pelo internacional croata de 24 anos, que está a ser cobiçado pelos alemães do Werder Bremen. O Dinamo Zagreb pede 10 milhões pelo jogador."João Félix? É um grande jogador. Mesmo tendo sido meu rival, não posso deixar de o elogiar. É um futebolista diferenciado e aqui não será diferente. Já mostrou a qualidade que tem, por isso, está aqui connosco", disse esta quinta-feira Felipe (ex-FC Porto), durante a apresentação oficial como jogador do Atlético Madrid.