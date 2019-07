Marcano é prenda para Sérgio Conceição

Se Luis Díaz e Zé Luís já não escapam ao FC Porto, há mais duas ‘prendas’ bem encaminhadas para Sérgio Conceição: o regresso de Iván Marcano e a contratação do japonês Shoya Nakajima.A questão relativa ao central espanhol, de 32 anos e que deixou o Dragão no final do contrato, no mercado de verão de 2018, para assinar pela Roma, não é consensual entre a massa adepta, mas é um pedido expresso do técnico portista, que conhece todas as qualidades do defesa, a quem entregou várias vezes a braçadeira de capitão.O caso de Nakajima é relativamente diferente, embora tenha também o aval total de Sérgio Conceição como possível substituto de Yacine Brahimi.Aliás, ao que oapurou, se na temporada passada Sérgio pediu um forcing para contar com Róger Guedes, este ano, o timoneiro da equipa azul e branca excluiu o brasileiro da lista de prioridades.Não sendo jogadores exatamente idênticos, o certo é que Conceição dá preferência ao japonês do Al-Duhail, estando por ultimar o modelo de negócio, que deverá passar por compra de parte do passe.Entre os portistas, há total convicção de que poderá integrar os treinos no Olival em breve, até porque, ao que tudo indica, até deverá antecipar o fim das férias, após a Copa América.Pepe treinou-se condicionado no segundo dia de trabalho da nova temporada dos dragões. O central está perto da recuperação total, faltando apenas algumas semanas para estar completamente operacional.O defesa de 36 anos sofreu uma fratura na omoplata direita em jogo da Seleção, na liga das nações, frente à Suíça.