Empresário no Japão por Nakajima no FC Porto

Theodoro Fonseca está no Japão para ultimar os pormenores da transferência e trazer Nakajima para o FC Porto. Contactado esta sexta-feira pelo, recusou prestar qualquer declaração.O empresário e presidente do Portimonense já tem tudo praticamente acertado, pelo que o avançado deverá regressar a Portugal no início da próxima semana.Nakajima, de 24 anos, transferiu-se do Portimonense para o Al-Duhail (Qatar) por 35 milhões de euros.O japonês quer representar o FC Porto e já manifestou isso mesmo aos dirigentes do Al-Duhail. Contudo, o clube catari pretende recuperar parte significativa da verba usada na contratação.sabe que os dragões não vão entrar em loucuras e devem avançar para o empréstimo com direito de opção de compra no final da época, ou para a compra de parte do passe.Caso o negócio falhe, como sucedeu com o avançado Bruma - foi para os holandeses do PSV Eindhoven -, Luís Gonçalves, dirigente responsável pelas contratações dos portistas, poderá ter os dias contados no clube.No caso de Bruma, porém, os azuis-e-brancos desconfiam que foram usados pelo empresário Catió Baldé de modo a inflacionar o salário que auferirá no PSV - mais de três milhões de euros por ano.Sérgio Conceição está a ser cobiçado pelo Newcastle, mas o técnico continua a dar primazia aos dragões. O treinador portista tem contrato até 2021 e uma cláusula de 20 milhões de euros.