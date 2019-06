Salário alto afasta avançado Zé Luís do Dragão

Sérgio Conceição pediu o avançado Zé Luís (Spartak Moscovo) para reforçar o ataque portista, mas o negócio está agora mais longe de se concretizar, apurou oOs russos não estão dispostos a libertar o jogador, de 28 anos, por menos de 10 milhões de euros. Valor, esse, que é incomportável para os cofres da SAD azul-e-branca, sabe o. É que o FC Porto, apesar de já ter cumprido o fair play financeiro, ainda está sob vigilância da UEFA.Além disso, Zé Luís ganha cerca de 1,8 milhões de euros líquidos por ano, o que implicaria um encargo de aproximadamente 3,6 milhões de euros brutos anuais para os dragões. Passaria a ser um dos mais bem pagos.O avançado cabo-verdiano, que se estreou em Portugal na equipa de juniores do Gil Vicente em 2009, esteve sob as ordens de Sérgio Conceição no Sp. Braga, em 2014/15, antes de ser vendido ao Spartak por sete milhões de euros.O jogador, cujo contrato com os russos é válido até junho de 2021, tem sido titular indiscutível para o técnico Oleg Kononov. Em 25 jogos para o campeonato russo, Zé Luís marcou dez golos e fez quatro assistências esta temporada.José Fouto e João José, que já trabalharam com o Sporting, estarão a tratar das negociações para a transferência.Mariano Díaz, de 25 anos, está de malas feitas para sair do Real Madrid e em Espanha garantem que o FC Porto está atento. Valência, Sevilha, Betis e Lyon também já mostraram interesse.