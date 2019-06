FC Porto tentou denegrir e satirizar Luís Filipe Vieira

O FC Porto tentou denegrir a imagem de Luís Filipe Vieira e gozar com as capacidades intelectuais do presidente do Benfica.

Esta é uma das conclusões da sentença do Tribunal Cível da Comarca do Porto que condenou os dragões ao pagamento de dois milhões de euros no caso dos emails.

Na sentença pode ler-se que "a divulgação da preparação de entrevistas por parte de assessores e não apenas exclusivamente por parte do presidente Luís Filipe Vieira visa claramente apenas denegrir e satirizar as capacidades intelectuais deste".