Zé Luís garantido no FC Porto por 8,5 milhões de euros

Zé Luís já se despediu dos seus colegas do Spartak Moscovo e esta quarta-feira deverá ser anunciado como reforço do FC Porto.O acordo foi ontem tornado público pelo emblema russo, ficando o anúncio oficial a aguardar a realização dos obrigatórios exames médicos.O FC Porto vai pagar 8,5 milhões de euros pelo avançado de 28 anos. O contrato é válido por quatro temporadas.Zé Luís regressa a Portugal, onde já trabalhou no Gil Vicente (de 2009 a 2012) e no Sp. Braga (de 2012 a 2015, com um ano de empréstimo ao Videoton, da Hungria, pelo meio). Nos bracarenses foi treinado por Sérgio Conceição, técnico que agora reencontra.Ontem, nas redes sociais, o jogador fez uma despedida emocionada do seu anterior clube, o Spartak. "Quero agradecer a todos pelo apoio que me deram aqui. Vou continuar a ser adepto do Spartak para o resto da minha vida. Foi um orgulho jogar neste clube."A contratação de Zé Luís esteve envolvida numa polémica interna no FC Porto e que fez retardar o negócio.A razão prende-se com o facto de o empresário César Boaventura, que tem ligações ao Benfica, estar a colaborar com outro empresário, o espanhol José Fouto, parte ativa na intermediação da contratação do avançado natural de Cabo Verde pelo FC Porto.O avançado Luis Díaz, do Junior Barranquilla (Colômbia), está a um passo de ser confirmado como reforço do FC Porto. Depois de Zé Luís, poderá ser a contratação seguinte dos dragões.Luis Díaz, de 22 anos, já admitiu publicamente ter recebido uma proposta do azuis-e-brancos. O FC Porto deve pagar 7 milhões de euros por 70% do passe, embora sejam detalhes financeiros ainda passíveis de oficialização.Deverá assinar por cinco temporadas, ou seja, até 2024.