Comissão de Gestão do Sporting apresenta processo-crime contra Bruno de Carvalho

Órgão deverá emitir um comunicado sobre esta situação ainda esta segunda-feira.

A Comissão de Gestão do Sporting, liderada por Artur Torres Pereira, vai apresentar um processo-crime contra Bruno de Carvalho, segundo apurou Record.



Ao que tudo indica, o mesmo órgão irá emitir um comunicado sobre esta situação ainda esta segunda-feira, que poderá estar relacionada com a presença do antigo presidente do clube leonino nas instalações do estádio de Alvalade, na passada sexta-feira.



