Comissões ficam com 25% da venda de Alex Telles

O FC Porto está muito perto de vender Alex Telles ao Manchester United. Os dragões pretendem um encaixe de 20 milhões de euros, mas para que isso se concretize o negócio tem de ser realizado por 27 milhões.













A insistência da SAD em tentar esticar a corda para retirar mais dividendos da venda está a atrasar a ida de Telles para Inglaterra. Com mais um ano de contrato e com uma cláusula de rescisão de 40 milhões de euros, esta é a derradeira oportunidade do FC Porto realizar um importante encaixe financeiro. Contudo, do dinheiro que os dragões se preparam para encaixar, 10% vai para os turcos do Galatasaray (antigo clube do brasileiro) e 15 % para Pini Zahavi (agente do jogador) e Jorge Mendes (empresário que está a agilizar todo o processo), apurou o CM.

Para além do Manchester United, também a Juventus já mostrou interesse em Alex Telles.

matheus reis na mira



Matheus Reis pode ser o substituto de Alex Telles no FC Porto. A revelação foi feita pelo presidente do Rio Ave, António Silva Campos. “O FC Porto fez alguns contactos indiretamente”, disse o dirigente vila-condense. O lateral (25 anos) vai na terceira temporada ao serviço do Rio Ave. O FC Porto já contratou Zaidu (ex-Santa Clara) para o lado esquerdo da defesa.





otamendi tremido



O regresso de Otamendi ao FC Porto está mais difícil. O argentino terá manifestado interesse em voltar ao clube no qual jogou entre 2010 e 2013. Tem contrato com o Man. City mas não entra nas contas do emblema inglês. Nos últimos dias surgiu o interesse dos italianos do Inter Milão. Segundo a imprensa italiana, Otamendi está recetivo a rumar a Itália.