Conceição quer desestabilizar defesa do Benfica com Soares e Marega

Treinador do FC Porto deve lançar dupla contra centrais encarnados pouco entrosados.

Por João Pedro Óca | 09:30

Marega e Soares são as apostas mais ofensivas de Sérgio Conceição para o clássico com o Benfica no próximo domingo. O técnico do FC Porto joga com a incerteza da dupla de centrais que as águias vão apresentar, mas também pelo bom momento que tanto o maliano como o brasileiro atravessam.



Marega marcou o golo do triunfo dos dragões a meio da semana com o Galatasaray, enquanto Soares fez o gosto ao pé na vitória complicada com o Tondela para a Liga.



Face ao onze titular da Champions e sem problemas físicos de última hora, o técnico dos portistas deve sacrificar o mexicano Jesus Corona. Neste caso, Otávio poderá ser deslocado para a direita ou então será Marega a ocupar a faixa direita, deixando Brahimi no lado oposto.



De resto, os dragões não vão apresentar grandes alterações.



Entretanto, o FC Porto deu ontem início à preparação para o clássico de domingo na Luz, frente ao Benfica, sem aparentes mazelas do desafio da Liga dos Campeões com o Galatasaray e com os mesmos três futebolistas lesionados.



O avançado camaronês Vincent Aboubakar, que está na fase inicial de tratamento a uma rotura do ligamento cruzado anterior e do ligamento lateral interno do joelho esquerdo, que o vai afastar das competições durante longos meses, será o grande ausente do embate com os encarnados.



De fora estarão também o lateral-esquerdo João Pedro e o médio holandês Bazoer (que ainda não se estreou com a camisola principal dos dragões), submetidos a treino condicionado e trabalho de ginásio.



PORMENORES

Pinto da Costa e a "guerra"

"O futebol não pode ser uma guerra, tem de servir para unir o País", disse ontem Pinto da Costa na inauguração da casa dos dragões em Albergaria-a-Velha, depois de lembrar a convivência que teve com o antigo presidente do Benfica, Fernando Martins.



Denúncia anónima

Uma denúncia anónima deu entrada na PGR visando Pedro Pinho, empresário, e António Perdigão, ex-árbitro e comentador do Porto Canal, relatando casos de corrupção desportiva.