Rui Vitória testa Samaris a central

Médio grego pode recuar no terreno e fazer companhia a Rúben Dias no eixo defensivo.

Por João Pedro Óca | 09:31

Andreas Samaris pode ser a surpresa do onze, no clássico do próximo domingo, a jogar como defesa-central. Ao que o CM apurou, Rui Vitória tem testado o grego, que é um médio de origem, numa zona mais recuada do terreno face às baixas nesse setor para o jogo diante do FC Porto.



O CM sabe que Samaris foi colocado a central em vários exercícios nos últimos treinos e, dependendo da resposta que der na preparação do jogo, pode ser lançado de início ao lado de Rúben Dias.



A confirmar-se esse cenário não será a primeira vez que o nº 22 atua no eixo defensivo. No Benfica, primeiro Jorge Jesus e depois Rui Vitória, colocaram o jogador naquela posição em momentos de aperto como este. Face à lesão de Jardel e à expulsão de Conti, no último jogo em Chaves, Rui Vitória conta apenas com dois centrais de origem para o clássico: Rúben Dias e Lema.



O argentino continua a estar bem posicionado para assumir a titularidade, mas o CM sabe que o treinador ainda tem dúvidas quanto à capacidade de resposta de um jogador que fez apenas 45 minutos esta época.



Lema, o quarto central do plantel, ainda não tem o ritmo competitivo desejado e desconhece algumas rotinas da equipa em campo. Nesse sentido, será sempre um risco lançar o jogador em fase de adaptação num jogo de extrema exigência.



É certo que Samaris jogou apenas 29 minutos (na Taça da Liga) esta época, mas tem a seu favor o facto de conhecer as ideias do treinador e dos companheiros e de acumular muitos mais anos de experiência no futebol português do que o argentino. De resto, o grego já fez oito clássicos diante dos dragões.



No último jogo das águias, com o AEK para a Champions, Rui Vitória lançou Lema depois da expulsão de Rúben Dias. Já Samaris não foi opção porque não está inscrito na prova.



