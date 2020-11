Leicester 1-0 Braga

Jogo Em direto

20' Golo! Leicester City 1, Sporting Braga 0. Kelechi Iheanacho (Leicester City) remate com o pé esquerdo em frente à baliza junto à base do poste esquerdo. Assistência de James Maddison.

20' Oportunidade intercetada, Galeno (Sp. Braga) tenta o remate com o pé direito do lado esquerdo da área, após assistência de André Horta, mas a bola ressalta na defesa inglesa

13' Oportunidade falhada por João Novais (Sp. Braga). O médio tentou o remate rasteiro de longe mas a bola saiu ao lado

12' Oportunidade intercetada, Choudhury (Leicester), num remate com o pé direito do lado direito, à entrada da área, mas a bola a desviar nas costas de Raúl Silva

11' Pontapé de canto, Leicester City. Concedido por Raúl Silva.

6' Pontapé de canto para o Sp. Braga. A defesa do Leicester alivia a bola

5' Bruno Viana afasta o perigo da baliza dos bracarenses e cede canto

3' Falta de Matheus sobre Iheanacho, do lado esquerdo do ataque inglês. Entrada imprudente do guardião brasileiro do Sp. Braga mas já o árbitro assistente tinha levantado a bandeirola para assinalar fora-de-jogo

Início 1ª parte

Já são conhecidos os onzes para o jogo do Sp. Braga com o Leicester, que arranca às 20 horas. Os minhotos apresentam-se com cinco novidades no onze por comparação com o jogo da Liga com o Famalicão.As novidades são David Carmo, Raúl Silva, João Novais, André Horta e Abel Ruiz, em detrimento de Sequeira, Tormena, André Castro, Gaitán e Iuri Medeiros.: Matheus, Esgaio, Bruno Viana, David Carmo, Raúl Silva, Al Musrati, João Novais, André Horta, Galeno, Abel Ruiz e Paulinho.O Leicester apresenta-se sem a estrela da companhia, Vardy, que começa o jogo no banco. O onze dos 'foxes' é o seguinte: Schmeichel, Justin, Fofana, Fuchs, Albrighton, Tielemans, Choudhury, Thomas, Cengiz Under, Maddison e Iheanacho.