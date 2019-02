Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Sporting vence Sp. Braga por 3-0 e aproxima-se do terceiro lugar

Leões venceram com um golo de Bruno Fernandes e dois de Bas Dost.

17.02.19

O Sporting venceu este domingo por 3-0 na receção ao Sporting de Braga, impossibilitando a equipa minhota de ultrapassar o Benfica no segundo lugar da I Liga portuguesa de futebol, em jogo da 22.ª jornada, disputado em Lisboa.



O médio Bruno Fernandes abriu a contagem aos 34 minutos e o avançado Bas Dost aumentou a vantagem 'leonina', aos 50, de grande penalidade, e 68, aumentando para 14 o número de golos marcados na prova, o que permitiu ao internacional holandês igualar na liderança dos melhores marcadores da prova o brasileiro Dyego Sousa, jogador dos bracarenses.



O Sporting manteve-se no quarto lugar, com 45 pontos, mas reduziu para quatro o atraso para o Sporting de Braga, terceiro posicionado, com 49, impondo a primeira derrota aos minhotos na I Liga desde 23 de dezembro de 2018, no estádio do Benfica (6-2), e impedindo a equipa 'arsenalista' de ultrapassar o rival lisboeta no segundo lugar.



--



Final da Partida em Lisboa.



90' - Vão jogar-se mais dois minutos na partida.



90' - Bruno Fernandes remata de muuuito longe na marcação de um livre e obriga Tiago Sá a aplicar-se!





85' - Amarelo para Raúl Silva. Trocaram-se os papéis e agora é o arsenalista quem faz falta sobre Luiz Phellype.



83' - Que sucessão de amarelos! Agora é para Fransérgio. Falta sobre Gudelj.



82' - Mais um amarelo para o Sporting. Desta vez para Luiz Phellype por falta sobre Raúl Silva.





82' - Renan vê o cartão amarelo por atrasar a reposição da bola em campo.



82' - Alteração no Sporting. Sai Wendel e entra Doumbia.



80' - Wendel em muitas dificuldades no relvado. Jogador do Spotring queixa-se do joelho.





78' - Substituição no Sporting. Sai Diaby para a entrada de Raphinha.



78' - Dyego Sousa atira ao lado! Sequeira cruza para um cabeceamento do brasileiro que sai ao lado do alvo!



76' - Alteração no Sp. Braga. Sai Paulinho, entra Ryller.



75' - Gudelj vê o cartão amarelo.



75' - Sporting ataca pelo recém-entrado Luiz Phellype. Jogador tenta de cabeça mas não acerta no objetivo.



70' - Alteração no Sporting. Sai Bas Dost para a entrada de Luiz Phellype.



69' - Substituição no Sp. Braga. Sai João Novais e entra Ailton.



68' - GOLO DO SPORTING! Marca Bas Dost! Enorme cruzamento de Bruno Fernandes com o goleador holandês a só ter de encostar para o fundo das redes de Tiago Sá!





66' - Que perigo! Cruza Ristovski com Bas Dost a tentar o cabeceamento!





65' - Wilson Eduardo forte remata ainda de fora da área. Renan consegue agarrar!





62' - Paulinho "apanhado" em fora de jogo.



58' - Bruno Fernandes tenta de longe mas ao lado do alvo. Público em Alvalade gosta da iniciativa do jogador.



53' - Jogo interrompido para assistência a Renan Ribeiro.



50' - GOLO DO SPORTING! Marca Bas Dost na conversão da grande penalidade!





49' - Jorge Sousa assinala penálti a favorecer o Sporting! O árbitro considera falta de Claudemir sobre Diaby. Jogador do Sp. Braga vê cartão amarelo.





48' - Cartão amarelo para Wendel.



46' - Começa a segunda parte!



45' - Alteração no Sp. Braga. Sai Esgaio para a entrada de Wilson Eduardo.



--



Intervalo na Partida.



45' - Vai jogar-se mais um minuto.



45' - Gudelj e Dyego Sousa "embrulham-se" num lance e ficam pegados. Jorge Sousa chama a atenção a ambos mas não mostra cartões.



44' - Braga avança com velocidade no terreno de jogo mas o árbitro assinala fora de jogo a Paulinho.



40' - Cartão amarelo mostrado a Ristovski. Falta dura sobre Novais.





38' - Esgaio 'apanhado' em posição irregular.



33' - GOLO DO SPORTING! Marca Bruno Fernandes! Cobra o livre direto muito colocado e não dá quaisquer hipóteses de defesa a Tiago Sá!





32' - Falta sobre Bruno Fernandes à entrada da área. Livre a favorecer o Sporting.



31' - João Novais remata mas muito por cima do alvo!



29' - Investida do Sp. Braga. Arsenalistas conquistam um canto. Lance batido com Ilori a afastar o eventual perigo para as redes de Renan.





25' - Jogo mais morno sem oportunidades perigosas junto das balizas. Sporting tem 51% de posse de bola, o Sp. Braga 39%.



19' - Wendel tenta a sorte de longe mas a bola sai à figura de Tiago Sá.





17' - Nova oportunidade para os leões! Bruno Fernandes remata para nova defesa de Tiago Sá.





15' - Que defesa de Tiago Sá a evitar o golo do Sporting! Bas Dost remata rasteiro de pé esquerdo e obriga guardião arsenalista a dar espetáculo.





11' - Sequeira está em dificuldades no relvado após um lance com Diaby. Jogo interrompido para assistência ao lateral do Sp. Braga.



8' - Esgaio tem a primeira oportunidade dos arsenalistas nos pés. Ilori corta mal um lançamento lateral e a bola sobra para Esgaio. Ex-leão atira por cima das redes de Renan.





5' - Diaby tenta aproveitar um erro do Braga. Na sequência do lance Bas Dost é apanhado em posição irregular.



3' - Canto a favorecer o Sporting. Batido por Bruno Fernandes com o árbitro a assinalar que a bola saiu das quatro linhas. Passa o perigo.



1' - Começa a partida no Estádio de Alvalade.



---



Sporting e Sporting de Braga defrontam-se, este domingo, no jogo grande da Jornada 22 da Liga Portuguesa. O embate tem início às 20 horas no Estádio de Alvalade.



Conheça as escolhas de Marcel Keizer e Abel Ferreira para alinhar de início na partida.



Onzes iniciais:

Onze do Sporting: Renan; Ristovski, Coates, Ilori e Borja; Gudelj, Wendel e Bruno Fernandes; Diaby, Acuña e Bas Dost.



Onze do Sp. Braga: Tiago Sá; Goiano, Raúl Silva, Bruno Viana e Sequeira; Esgaio, Claudemir, Fransérgio e João Novais; Dyego Sousa e Paulinho.