Boavista 1 - 1 Sporting | Termina a primeira parte da partida no Estádio do Bessa. Veja os vídeos dos golos

Consulte as escolhas de Marcel Keizer para o duelo num duelo referente à 25ª jornada da I Liga.

19:49

45' - Perdigão (Boavista) tentou explorar as costas da equipa adversária mas foi apanhado em fora-de-jogo. 45' - Coates (Sporting) remata de cabeça no Estádio do Bessa mas não acerta na baliza.



45' - Dois minutos de compensação.



41' - Remate de Sauer, ao lado.



41' - Mathieu coloca nas costas da defensiva do Boavista, à procura de Borja. Mas Bracali percebe o lance e agarra.



39' - Bruno Fernandes lança Ristovski com um passe longo em profundidade pela direita.



38' - Luiz Phellype foi apanhado em fora-de-jogo. Tinha Bruno Fernandes nas costas, em jogo, a poder continuar o lance.

35' - Bueno coloca perto de Renan, que agarra a dois tempos.



26' - Golo de Raphinha anulado aos leões! Por fora de jogo, na sequência do canto.

25' - Pontapé de canto para Sporting. O canto será batido do lado esquerda por Acuña 24' - Aviso de João Pinheiro a Edu Machado, depois de uma entrada por detrás do lateral sobre Acuña na zona do meio-campo 24' - Luiz Phellype remata mas bola acerta em cheio no ferro.



14' - Pontapé de baliza concedido aos leões.



14' - Remate perigoso de Perdigão à baliza! Mas Renan defendeu para canto 13' - Desvio de Mathieu na área do Boavista e a bola toca ainda em Neris antes de se perder pela linha de fundo 13' - Pontapé de canto para o Sporting. O canto será batido do lado esquerda por Bruno Fernandes 11' - Gustavo Sauer já está de novo em campo após ser prestada assistência médica. 11' - No Estádio do Bessa, Luiz Phellype tenta o cabeceamento após cruzamento de Borja mas saiu fraco e à figura de Bracali 10' - João Pinheiro ordenou o reatar do jogo.



08' - A partida está interrompida no Estádio do Bessa. Gustavo Sauer está lesionado, depois de um choque de cabeças com Gudelj, e está a ser assistido pela equipa médica 08' - Cruzamento de Borja, Luiz Phellupe cabeceia em esforço e o Boavista afasta.



06' - Raphinha cruza, Jubal corta. Novo canto para o Sporting.



05' - Boa incursão de Raphinha pelo lado direito do ataque leonino, depois de um passe longo de Coates mas a defesa boavisteira afasta para canto.



02' - Neris aproveita uma carambola na área leonina para bater Renan e marca golo. O VAR ainda foi necessário para esclarecer um possível fora-de-jogo mas João Pinheiro apontou para o centro do terreno.



00' - Começa a partida no estádio do Boavista. As equipas entram em campo com o árbitro João Pinheiro, com t-shirts em alusão à luta à violência doméstica.



O Sporting desloca-se este sábado ao terreno do Boavista, num duelo referente à 25ª jornada da I Liga. O pontapé de saída está agendado para as 20h30.

Onze do Boavista: Bracali; Edu Machado, Neris, Jubal e Talocha; Obiora, Idris e Gustavo Sauer; Bueno, Perdigão e Falcone

Renan; Ristovski, Coates, Mathieu e Borja; Gudelj, Wendel e Bruno Fernandes; Raphinha, Acuña e Luiz Phellype.