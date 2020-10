O Sporting defronta o Portimonense no Algarve, num encontro da 3.ª jornada da Liga NOS. Estas são as escolhas de Rúben Amorim.



ONZE DO SPORTING: Adán; Neto, Coates e Feddal; Porro, Matheus Nunes, Pote e Nuno Mendes; Vietto, Nuno Santos e Tiago Tomás

