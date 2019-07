Conheça Cori Gauff, a tenista adolescente que eliminou o seu ídolo Venus Williams

A tenista norte-americana Cori Gauff, de apenas 15 anos, eliminou esta segunda-feira a compatriota Venus Williams, na primeira ronda de Wimbledon, naquela que foi a sua estreia em encontros do 'Grand Slam'.



Depois de se ter tornado a mais jovem tenista a ultrapassar a fase de qualificação do torneio londrino na 'era Open' - desde 1968 -, Gauff afastou Venus, que disse ser um dos seus grandes ídolos, por 6-4 e 6-4, em uma hora e 19 minutos.





Nascida a 13 de março de 2004, em Atlanta, no estado norte-americano da Georgia, 'Coco' mudou-se posteriormente para a Florida para apostar nos seus talentos.Tornou-se agora na mais jovem jogadora a vencer um encontro em 'majors' desde 1996, quando a russa Anna Kournikova triunfou no Open dos Estados Unidos.É treinada pelo pai, Corey Gauff, e estreou-se no ténis aos 6 anos, revela o seu perfil na página da International Tennis Federation (ITF).313.ª da hierarquia mundial, Cori Gauff fez os exames da escola à distância para participar no 'qualifying' e já assegurou a presença na segunda ronda, na qual vai defrontar a eslovaca Magdalena Rybarikova.

"Ela [Venus Williams] deu-me os parabéns. Agradeci-lhe por tudo o que fez. 'Não estaria aqui sem ti'. Sempre quis dizer-lhe isso", revelou Cori Gauff após a partida.





