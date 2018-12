Gedson é titular na equipa de Rui Vitória.

19:24

O Benfica, quarto classificado na I Liga, com 24 pontos, defronta este sábado fora o Vitória de Setúbal, sétimo, com 17 pontos, a partir das 20h30 no Bonfim.Vlachodimos; André Almeida, Rúben Dias, Jardel e Grimaldo; Fejsa, Pizzi e Gedson; Rafa, Zivkovic e Jonas

Onze do V. Setúbal: Cristiano; Mano, Dankler, Vasco Fernandes e Nuno Pinto; Berto, Semedo, Mikel e Éber Bessa; Mendy e Jhonder