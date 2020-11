O Benfica recebe o Glasgow Rangers, num encontro da 3.ª jornada da fase de grupos da Liga Europa, com apito inicial para as 17h55. Estas são as escolhas de Jorge Jesus.



ONZE DO BENFICA: Vlachodimos; Diogo Gonçalves, Otamendi, Vertonghen e Nuno Tavares; Weigl, Taarabt, Pizzi e Everton; Rafa e Seferovic

