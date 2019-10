Depois da vitória sobre o Young Boys, por 2-1, o FC Porto procura esta tarde em casa do Feyenoord alcançar a segunda vitória na fase de grupos da Liga Europa, numa partida na qual Sérgio Conceição aposta no seguinte onze inicial.



Onze do FC Porto: Marchesín; Manafá, Pepe, Marcano, Alex Telles; Danilo, Uribe, Otávio, Nakajima; Marega e Zé Luís;

