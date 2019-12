FC Porto 1 - 0 Santa Clara

Por pouco não apareceu o segundo dos dragões. Tiro cruzado de Corona a sair junto ao poste de André Ferreira.

21' - Alarme no Dragão. Nené caiu inanimado no relvado após um pontapé acrobático de Zé Luís.

André Ferreira; Rafael Ramos, Fábio Cardoso, César e Candé; Osama Rashid, Francisco Ramos e Nené; Pineda, Schettine e Zé Manuel.

O FC Porto procura esta noite, diante do Santa Clara, o acesso aos quartos de final da Taça de Portugal.- Dragões chegam ao intervalo em vantagem.- Equipa de arbitragem dá mais dois minutos na primeira parte.Nakajima inaugura marcador e coloca equipa da casa em vantagem.- Rola a bola no Dragão com equipas à procura de alcançar quartos de final na Taça de PortugalDiogo Costa, Manafá, Pepe, Diogo Leite, Alex Telles, Matheus Uribe, Otávio, Nakajima, Tecatito Corona, Zé Luís e Luis Díaz.