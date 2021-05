FC Porto goleia Belenenses SAD por quatro na última jornada da Liga

O FC Porto venceu esta quarta-feirao Belenenses SAD por 4-0, em jogo da 34.ª e última jornada da I Liga de futebol, terminando a época com uma goleada e no segundo lugar, de acesso direto à Liga dos Campeões.

Já com a sua situação na tabela resolvida, o FC Porto adiantou-se no marcador no estádio do Dragão com um golo do iraniano Taremi, aos 14 minutos, ampliando a vantagem aos 28, pelo sérvio Grujic. Na segunda parte, o espanhol Toni Martínez (50) fez o terceiro e Diogo Leite (81) fechou a contagem.

Com esta vitória, a terceira consecutiva, o FC Porto termina a I Liga no segundo lugar, com 80 pontos, enquanto o Belenenses SAD, já com a manutenção garantida, sofreu a sua derrota mais 'pesada' no campeonato e está à condição em 10.º, com 40.



Marko Grujic remata de primeira após passe atrasado de Fábio Vieira, Kritciuk ainda toca mas não consegue evitar o 2-0.





88' Nilton Varela remata do flanco esquerdo, mas a bola sai pela linha de fundo. Assistência de Afonso Taira.

86' Oportunidade interceptada, Sérgio Oliveira (Porto) remate com o pé direito do lado direito da área. Assistência de Evanilson.

86' Tentativa demasiado desviada de Evanilson após cruzamento de Fábio Vieira.

85' Pontapé de canto para o FC Porto. Cedido por um corte de Nilton Varela.

82' Miguel Cardoso Sai Bruno Ramires Entra

82' Silvestre Varela Sai Francisco Teixeira Entra

81' Goooollllo! FC Porto! Cheira a goleada no Dragão! Livre lateral cobrado por Fábio Vieira e cabeceamento de Diogo Leite para o fundo da baliza. A bola bate ainda na barra antes de entrar.

78' Ruben Lima Sai Nilton Entra

77' Novo canto para o FC Porto. Concedido por Rúben Lima.

77' Pontapé de canto para o FC Porto. Concedido por Sithole.

72' Diogo Calila cobra um canto e Chima Akas cabeceia para fora.

71' Pontapé de canto para o Belenenses SAD. Concedido por Diogo Leite.

71' Afonso Taira dá a bola em Cassierra e o avançado atira, mais uma vez, contra a 'parede defensiva' contrária.

69' Wilson Manafa Sai Carraça Entra

69' Marko Grujic Sai Romario Baro Entra

65' Toni Martínez Sai Francisco Conceição Entra

65' Mehdi Taremi Sai Evanilson Entra

63' Diogo Leite recebe cartão amarelo por uma entrada perigosa.

59' Afonso Gamelas De Pinho Sousa Sai Sphephelo Sithole Entra

61' Remate para fora de Sithole. O médio foi servido por Cassierra.

60' Luis Díaz Sai Fabio Daniel Vieira Entra

54' Pontapé de canto, Belenenses. Concedido por Pepe.

54' Oportunidade interceptada, Mateo Cassierra (Belenenses) remate com o pé direito no coração da área. Assistência de Diogo Calila.

53' Remate defendido no centro superior da baliza. Miguel Cardoso (Belenenses) de cabeça no coração da área.

52' Pontapé de canto para o Belenenses SAD. Concedido por Luis Díaz.

50' Goooolooo! Mais um dos dragões! Toni Martínez continua de pé quente! Jogada combinada dos dois homens mais avançados do FC Porto. Taremi assiste para o remate bem sucedido, de pé esquerdo, do espanhol!!!

50' Grujic! João Mário passa ao sérvio e o médio atira para defesa atenta de Kritciuk.

49' Silvestre Varela solicita Afonso Sousa e o jovem atira, mas o remate embate na defesa portista.

Início da 2ª parte

Intervalo Tomás Ribeiro Sai Chima Akas Entra

Intervalo

45' Fora de jogo, Belenenses. Gonçalo Silva tentou um passe em profundidade que encontrou Mateo Cassierra em posição irregular.

44' Fora-de-jogo tirado ao FC Porto. Mehdi Taremi tentou um passe em profundidade que encontrou Toni Martínez em posição irregular.

41' Nova tentativa de Miguel Cardoso. Marchesín mostra-se à altura mais uma vez.

38' Remate intercetado de Cassierra. Assistência de Miguel Cardoso.

36' Belenenses SAD de novo perto de chegar ao golo! Agora foi Miguel Cardoso a visar a baliza azul e branca. Boa defesa de Marchesín!

34' Pontapé de canto para o FC Porto. Concedido por Kritciuk.

33' Remate potente de fora da área de Sérgio Oliveira! Kritciuk voa e vai defender a bola junto do ângulo superior esquerdo!

32' Cartão amarelo mostrado a Cafú Phete!

30' Na barra da baliza do FC Porto! Silvestre Varela teve pontaria a mais, com Marchesín já batido! A bola foi à trave. Cruzamento de Rúben Lima na origem desta oportunidade.

28' Goooloo do FC Porto! Os dragões ampliam a vantagem!! Cabeça levantada de João Mário, cruzamento para o coração da área do Belenenses SAD e Marko Grujic a atirar de pé direito para o fundo da baliza de Kritciuk!

25' Pontapé de canto para o FC Porto.

25' Pontapé de Sérgio Oliveira! A bola bate em Afonso Taira e sai pela linha de fundo. Mais uma vez Taremi a servir como homem de apoio no meio dos centrais adversários.

23' Wilson Manafá recebe cartão amarelo por uma entrada perigosa.

22' Tiro de Cassierra! A bola não passou muito longe da baliza de Marchesín. Bom passe de Afonso Taira.

21' Remate bem mal direcionado por parte de Otávio.

18' Mais um remate bloqueado na defesa lisboeta. Agora foi Luis Díaz quem visou a baliza adversária. Passe de Taremi.

14' Goooolo do FC Porto!! Taremi inaugura o marcador para os dragões! O iraniano, com a baliza escancarada após assistência de Otávio, atirou a contar!

13' Cabeceamento para fora de Gonçalo Silva após canto batido por Diogo Calila!

12' Remate promissor de João Mário! A bola é incertada na defesa do Belenenses SAD.

12' Novo canto para o Belenenses SAD. Agora cedido por João Mário.

13' Pontapé de canto para o Belenenses SAD. Concedido por Wilson Manafá.

7' Pontapé de canto, Belenenses. Concedido por Diogo Leite.

6' Pontapé de canto para o FC Porto. Concedido por Rúben Lima.

Início 1ª parte

