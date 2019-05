Sporting empata e termina o campeonato em terceiro lugar

Cláudio Ramos; Moufi, Jorge Fernandes, Ricardo Costa e Joãozinho; Jaquité, Bruno Monteiro e João Pedro; Murillo, Tomané e Delgado;

O Sporting perdeu este sábado qualquer hipótese de chegar ao segundo lugar da I Liga portuguesa de futebol, e aceder à Liga dos Campeões, ao empatar 1-1 na receção ao Tondela, na 33.ª e penúltima jornada.A formação 'leonina', que jogou com 10 unidades desde os 37 minutos, por expulsão de Ristovski, adiantou-se aos seis, num penálti de Bruno Fernandes, que passou a contar 20 golos na prova, mas Tomané restabeleceu a igualdade, aos 67.Na classificação, os 'leões', que vinham de nove triunfos consecutivos, passaram a somar 74 pontos, menos cinco do que o FC Porto, segundo classificado, que já não podem alcançar, pois só têm um jogo por disputar, precisamente no reduto dos 'dragões'.Por seu lado, o Tondela igualou, provisoriamente, o Desportivo de Chaves no 15.º lugar, mantendo-se na corrida à manutenção, até porque recebe os transmontanos na última ronda.Sporting empata no último jogo da época em Alvalade e perde a última possibilidade de terminar o campeonato em segundo lugar. Leões vão terminar o campeonato em segundo lugar.Árbitro concede mais quatro minutos à segunda parte.Baile de Bas Dost e Mathieu criam perigo na baliza adversária mas Cláudio Ramos defende.Livre de Xavier causa susto em Alvalade mas Renan consegue evitar golo dos beirões.Saída de Luiz Phellype para dar entrada a Diaby.Cláudio Ramos consegue evitar o golo após remate de Luiz Phellype!Pité leva cartão amarelo por falta sobre Bruno Fernandes.Coates vê cartão amarelo e também falha partida no Dragão, na última jornada.Raphinha e Acuña tentam cruzar, mas sem sucesso.Cartão amarelo para Moufi por derrubar Raphinha.Wendel sai de campo para dar lugar a Bas Dost.Sai Jaquité e entra Pité para o onze do Tondela.Jorge Fernandes ameaça o segundo do Tondela mas Coates impede o remate.Borja abandona o campo e entra Ilori na sua vez.de Tomané repõe a igualdade em Alvalade!Mathieu atira contra Cláudio Ramos que impressiona as bancadas com enorme defesa.Ricardo Costa atira a bola para Renan que impede o golo sem dificuldade.Luiz Phellype volta a falhar à baliza! Pertíssimo do 2-0, remata a bola para fora das redes.Perigo para o Sporting! Jaquité remata e passa rente à baliza de Cláudio Ramos.Cartão amarelo para Jorge Fernandes. Jogador fica de fora da última jornada.Bruno Fernandes faz Cláudio Ramos tremer com a possibilidade de marcar o segundo para os leões.Cartão amarelo para Borja.Canto para Bruno Fernandes.Recomeça a partida em Alvalade. Tondela faz a primeira mudança: António Xavier substitui João Pedro em campo.Termina assim a primeira parte em Alvalade. Sporting chega ao intervalo em desvantagem numérica mas a vencer a equipa beirã.Árbitro atribui cinco minutos de compensação à primeira parte da partida em Alvalade.Cartão amarelo para Delgado que fica em risco para a última jornada dos beirões.Está gerada a confusão em Alvalade! Bas Dost levanta-se do banco para protestar e vê ser-lhe atribuído um cartão amarelo.Rudolfo, um dos técnicos adjuntos de Marcel Keizer também é expulso do banco por Tiago Martins.Cartão vermelho para Ristovski! Jogador leonino é expulso da partida. Há muita contestação em Alvalade.Árbitro Tiago Martins consulta o VAR para ver as imagens de um lance de Ristovski sobre Delgado, que ficou queixoso.Mathieu cria perigo na defesa do Tondela mas Ristovski não consegue assistir o companheiro.Luiz Phellype volta a atirar a bola sobre a barra da baliza.Luiz Phellype tenta alvejar a bola contra o guarda-redes de Tondela sem sucesso.Delgado marca canto para o Tondela.Luiz Phellype pontapeia ao lado da baliza, num lance fora de jogo.Mathieu dispara demasiado alto contra a baliza de Cláudio Ramos.Falta de Joãozinho sobre Raphinha.de Bruno Fernandes! O capitão leonino inaugurou o marcador da partida com um penálti.Penálti contra o Tondela! Ricardo Costa recebe cartão amarelo após falta sobre Luiz Phellype.- Tomané marca pontapé de baliza. Bola voa demasiado alto.- Tomané cria perigo na baliza de Renan e deixa beirões perto do golo.- Começa a partida em Alvalade, aquela que será a última dos leões jogada em casa nesta época.----/----O Sporting, com o terceiro lugar já garantido, cumpre este sábado o último jogo em casa na temporada, ao receber o 'aflito' Tondela na 33.ª e penúltima jornada da I Liga portuguesa de futebol.Com 73 pontos, mais seis do que o Sporting de Braga, que visita o Boavista, os 'leões' despedem-se de Alvalade frente ao 16.º classificado, abaixo da 'linha de água' e a precisar de somar pontos para se manter na I Liga, com 31, menos um do que o Desportivo de Chaves, 15.º, e dois do que o Vitória de Setúbal, 14.º.Apesar de ainda poderem chegar ao segundo lugar, precisando para isso que o FC Porto perca o jogo de domingo em casa do Nacional e na última ronda, em que os dois rivais se defrontam, as atenções da equipa de Marcel Keizer estão voltadas para estender a série de nove vitórias consecutivas que apresenta no campeonato.Renan; Ristovski, Coates, Mathieu e Borja; Gudelj, Wendel e Bruno Fernandes; Raphinha, Acuña e Luiz Phellype;