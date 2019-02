Sporting 0 - 1 Villarreal

Leões defrontam espanhóis em Alvalade.

18:51

Golo do Villarreal! Pedraza inaugura ao marcador aos três minutos. Grande arrancada de Chukwueze a deixar Acuña para trás, cruzamento atrasado e Pedraza a inaugurar o marcador com um remate sem hipóteses para Salin.

Onze do Villarreal: Andrés Fernández, Mario, Álvaro, Victor Ruiz, Funes Mori, Pedraza, Javi Fuego, Trigueros, Fornals, Chukwueze e Bacca.







Cartão amarelo para Miguel Luís. Com este cartão não poderá participar na próxima partida.Raphinha volta ao relvado.Cruzamento de Bruno Fernandes na esquerda e Bas Dost cai na área e fica a pedir penálti.Árbitro manda retomar o jogo.Raphinha está a ser assistido no relvado. Diaby sai para aquecimento.Cartão amarelo mostrado a Acuña por protestos.Começa a partida em Alvalade.---Já é conhecido o onze do Sporting para o jogo desta quinta-feira com o Villarreal, em Alvalade, na primeira mão dos 16 avos-de-final da Liga Europa.:Salin, Bruno Gaspar, Sebastián Coates, André Pinto e Marcos Acuña; Bruno Fernandes, Petrovic, Miguel Luís, Raphinha, Jovane e Bas Dost.