Belenenses 0 - 1 Sporting

Equipas defrontam-se em jogo com início às 17h30.

16:27

15' - Os leões fazem-se ouvir no Jamor. Maior parte dos adeptos são leões e fazem-se ouvir em casa do Belenenses SAD.



10'- Raphinha inaugura marcador e deixa leões em vantagem no Jamor.



05' - Primeira oportunidade para a equipa da casa. Belenenses SAD esteve perto de marcar o primeiro.



00' - Começa a partida no Jamor.



ONZE DO SPORTING: Renan; Ristovski, Coates, Mathieu, Borja; Gudelj, Wendel e Bruno Fernandes; Raphinha, Luiz Phellype e Acuña