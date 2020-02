Conheça o onze do Sporting para o jogo com o Sp. Braga

O Sp. Braga recebe, este domingo, o Sporting em jogo a contar para a 19.ª jornada da Liga NOS. Em de vitória, tanto os leões como os minhotos podem isolar-se no 3.º lugar da tabela classificativa. À entrada deste encontro a equipa comandada por Silas posiciona-se na 3.ª posição, com 32 pontos, mais dois que a formação orientada por Rúben Amorim, que é 5.ª colocada.



Onze inicial do Sporting: Maximiano, Ristovski, Coates, Luís Neto e Borja; Eduardo, Battaglia, Wendel, Rafael Camacho e Acuña; Sporar.



Onze inicial do Sp. Braga: Matheus, Esgaio, Bruno Viana, David Carmo e Sequeira; Fransérgio, Wallace, Ricardo Horta e André Horta; Paulinho e Galeno.

