FC Porto, Benfica e Sporting já conhecem adversários na Taça da Liga

Benfica

V. Guimarães

Sp. Covilhã

Sporting

Famalicão

Penafiel

Sp. Braga

P. Ferreira

Boavista

FC Porto

Santa Clara

Rio Ave

Decorreu esta quinta-feira o sorteio da próxima fase da Taça da Liga.O Sporting, atual detentor da competição, ficou colocado no Grupo B juntamente com Famalicão e Penafiel. O Benfica é cabeça de série do Grupo A e defronta o V. Guimarães e o Sp. Covilhã. O FC Porto joga com Santa Clara e Rio Ave.A Taça da Liga sofreu alterações no formato este ano. Os grupos são agora compostos por três equipas e os vencedores avançam para as meias-finais. A final four da competição decorre em Leiria, em janeiro.