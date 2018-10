Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Sporting 0-0 Boavista

Leões procuram aproximar-se do topo da classificação. Acompanhe ao minuto

19:13





15' - Canto para o Sporting. Cruzamento de Bruno Fernandes para o cabeceamento de Coates que sai ao lado.



13' - Mateus cria espaço na linha, mete a bola no coração da área, mas Rochinha não consegue rematar à baliza de Renan.



12' - Remate de Gudelj ao lado da baliza de Helton Leite.



12' - David Simão comete falta. Livre para o Sporting.



11' - Talocha faz o passe para Rafael Lopes mas chega primeiro Renan Ribeiro e agarra.



10' - Nani tentava escapar pela linha mas a bola acaba por sair, lançamento para o Boavista.



9' - Boavista pressiona alto e condiciona a saída de bola dos leões.



7' - Canto para o Sporting. Limpa a defesa do Boavista.



6' - Coates procura o remate na área do Boavista mas a bola bate no defesa da equipa boavisteira.



5' - Livre para o Boavista. Remate de Mateus ao poste da baliza de Renan Ribeiro.

3' - Bruno Gaspar com uma bola perdida à entrada da área a rematar por cima do alvo.



3' - Remate de Battaglia e Helton Leite obrigado a fazer uma defesa de recurso.



2' - Canto para o Sporting. Limpa a defesa do Boavista.



1' - Começa a partida.



O Sporting, sexto classificado com 13 pontos, e o Boavista, 13.º com sete, defrontam-se este domingo, às 20h00, no Estádio José Alvalade, em Lisboa.



Onzes iniciais das duas equipas:



Onze do Sporting: Renan; Bruno Gaspar, Coates, Mathieu e Acuña; Battaglia, Gudelj e Bruno Fernandes; Nani, Montero e Diaby



Onze do Boavista: Helton Leite; Edu Machado, Neris, Gonçalo Cardoso e Talocha; David Simão e Idris; Rochinha, Fábio Espinho e Mateus; Rafa.