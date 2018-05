Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

FC Porto vence em Guimarães e iguala recorde de pontos do Benfica

Marcano marcou o golo que deu a vitória aos campeões no último jogo da Liga.

12.05.18

O FC Porto, já com o título de campeão assegurado, encerrou este sábado a sua campanha na edição 2017/18 da I Liga portuguesa de futebol com uma vitória por 1-0 no terreno do Vitória de Guimarães.



Em jogo da 34.ª e última jornada, sem influência na classificação, os 'dragões' venceram no Estádio D. Afonso Henriques com um golo do defesa central espanhol Iván Marcano, aos 69 minutos, e concluíram o campeonato com 88 pontos, igualando o recorde fixado pelo Benfica na época 2015/16.







O FC Porto, que sucede no historial de campeões ao Benfica, vencedor nas quatro épocas anteriores, tem mais 10 pontos do que os 'encarnados' e o Sporting, que no domingo disputam o segundo lugar, na receção ao Moreirense e na visita ao Marítimo, respetivamente.



O Vitória de Guimarães encerra o campeonato no oitavo lugar, com 43 pontos.



Termina a partida. FC Porto vence em Guimarães (0-1) e volta a fazer a festa.



90' - Jubal vê o cartão amarelo por falta sobre Soares. No consequente livre, Marega atira contra a barrreira



90' - Vão jogar-se mais três minutos nesta segunda parte.



87' - Tiquinho Soares tenta faturar mas o guarda-redes do Vitória de Guimarães segura o esférico.



86' - Rafael Martins cabeceia e Fabiano agarra sem dificuldade.





81' - Alteração no Vitória de Guimarães. Saída de Mattheus e entrada de Estupiñán.



80' - FC Porto substitui os guarda-redes. Sai Vaná e entra Fabiano para o guardião brasileiro jogar 10 minutos e também se sagrar campeão nacional.



77' - Mattheus Oliveira é desarmado na área. Marcano afasta.





75' - Substituição no Vitória de Guimarães. Sai Raphinha - por problemas físicos - e entra Sturgeon. Raphinha despede-se dos adeptos vitorianos porque na próxima época vai alinhar pelo Sporting.



73' - Alteração no FC Porto. Sai Corona para a entrada de André André.



72' - Adeptos do FC Porto fazem a festa nas bancadas. Antes do golo ouvia-se "Penta, Ciao", uma provocação ao rival Benfica. "Campeões, campeões, nós somos campeões", grita-se agora.



69' - GOLO DO FC PORTO! MARCANO! Um belo remate de cabeça desfaz a igualdade na partida no D. Afonso Henriques!





65' - FC Porto consegue dois pontapés de canto mas não cria grandes ocasiões de perigo para a baliza à guarda da Miguel Silva.



60' - Konan tenta a sua sorte de longe. Sem qualquer perigo para a baliza à guarda de Vaná.



55' - Corona e Heldon no relvado. Ambos ficaram magoados após um contra-ataque do FC Porto.





53' - Alteração no FC Porto. Sai Gonçalo Paciência para a entrada de Soares.



52' - Maxi Pereira! Guardião vitoriano tirou a bola da zona de perigo e deu canto para o FC Porto. Na sequência do lance, Wakaso afasta o perigo.





48' - Defesa do Vitória corta eventual lance de perigo. Gonçalo Paciência já estava ali pronto para cabecear.



47' - Livre a favorecer o Vitória de Guimarães. Agarra Vaná!



46' - Recomeça a partida! Não há alterações em ambas as equipas.



Fim da primeira parte. Vitória de Guimarães 0-0 FC Porto



45' - Remate de primeira de Gonçalo Paciência após um atraso de Marcano. Bola sai por cima da trave.





45' - Vai jogar-se mais um minuto na primeira parte.



44' - Gonçalo Paciência remata com muita força mas por cima da baliza. Outra boa tentativa do jogador de visar a baliza vitoriana.



39' - Wakaso com uma grande perda! Ganês remata à entrada da área mas fraco. Vaná agarra! Jogador do Vitória de Guimarães poderia ter aproveitado muito melhor a oportunidade.





37' - Herrera remata mas o esférico sai por cima da barra da baliza.





34' - FC Porto volta a criar perigo! Marcano de cabeça lança para a pequena área e o guardião vitoriano agarra. Difícil para Miguel Silva.





33' - Óliver Torres remata e obriga Miguel Silva a uma defesa complicada! Canto para o FC Porto.





29 - Partida interrompida para ser prestada assistência médica a Heldon.



27' - Rafael Martins remata ao lado da baliza do FC Porto, este sábado à guarda de Vaná.



26' - Óliver Torres remata muito torto com a bola a sair ao lado da baliza do Vitória de Guimarães.



24' - Canto batido com bola a sobrar para Paciência. Miguel Silva tem uma saída em falso e a bola acaba por sobrar para Marcano que remata à entrada da área mas muuuito por cima das redes.



23' - Novamente Marega! Remate cruzado obriga guardião vitoriano a uma defesa difícil. É canto para o FC Porto.





21' - Marega "apanhado" em fora de jogo.



18' - Gonçalo Paciência tenta de novo o golo, agora de fora da área. Remate termina nas mãos de Miguel Silva.





15' - Primeira boa ocasião pertence ao Vitória de Guimarães! Raphael Martins atira ao lado após passe de Raphinha. Jogador brasileiro aparece isolado mas mas remata ao lado.





12' - Mais de dez minutos de jogo sem jogadas de perigo em ambas as áreas.



9' - Imagens televisivas mostram alguns confrontos na bancada entre adeptos das duas equipas. Polícia intervém para acalmar os ânimos e evitar que os vitorianos se aproximassem da claque do FC Porto.



7' - Gonçalo Paciência cabeceia ao lado da baliza de Miguel Silva! Passe foi de Óliver Torres.





4' - Início bastante calmo sem nenhuma das equipas a procurar criar perigo iminente na baliza contrária.



1' - Começa a partida no Estádio D. Afonso Henriques! Apito inicial foi dez minutos depois da hora prevista para o início do jogo - foram feitas homenagens em campo a Nuno Roque, árbitro assistente que cumpre o último jogo, e a Moreno, jogador do Vitória de Guimarães que vai terminar a carreira.



O FC Porto visita este sábado o reduto do Vitória de Guimarães, numa partida na qual Sérgio Conceição vai dar oportunidade a alguns jogadores menos utilizados.



V. Guimarães: Miguel Silva; Sacko, João Afonso, Jubal e Konan; Raphinha, Rafael Miranda, Wakaso e Heldon; Rafael Martins e Matheus



FC Porto: Vaná; Maxi, Marcano, Felipe e Alex Telles; Herrera, Óliver, Brahimi e Corona; Marega e Gonçalo Paciência