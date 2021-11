Agredido árbitro do jogo entre Estrela da Amadora e Benfica B

O Conselho de Arbitragem (CA) da Federação Portuguesa de Futebol revelou esta noite que o árbitro do Estrela da Amadora-Benfica B, Miguel Nogueira, "relatou agressões no corredor de acesso ao balneário" utilizado pela equipa de arbitragem.

Em comunicado, o CA esclarece que "um dos responsáveis pela agressão foi identificado pelas forças de segurança" e que o Conselho de Disciplina já foi informado do episódio. Recorde-se que, após o encontro, que terminou com vitória do Benfica B, o Estrela da Amadora emitiu um comunicado no qual anunciou a que irá "agir criminalmente" contra um dos árbitros auxiliares.





"O árbitro do Estrela da Amadora-Benfica B, da Liga 2, relatou ao Conselho de Arbitragem, esta segunda-feira, agressões no corredor de acesso ao balneário utilizado pela equipa de arbitragem no Estádio José Gomes.Um dos responsáveis pela agressão foi identificado pelas forças de segurança presentes no estádio.O Conselho de Arbitragem já participou a ocorrência ao Conselho de Disciplina.O CA repudia de forma veemente este acontecimento, que considera da maior gravidade, e manifesta a sua solidariedade para com a equipa de arbitragem constituída por Miguel Nogueira, Nuno Pereira, José Luzia e Pedro Brás.Os recintos desportivos têm de ser locais de segurança, onde todos podem exercer a sua atividade livremente.O que se passou esta segunda-feira numa competição profissional envergonha e merece a célere e total punição dos responsáveis.O Conselho de Arbitragem apela a todos os agentes desportivos para a necessidade de garantir a segurança nos eventos que organizam e pelos quais são responsáveis.Casos como o desta segunda-feira não podem repetir-se.O Conselho de Arbitragem prestará todo o apoio à equipa de arbitragem."