Conselho de Disciplina instaura processo disciplinar a Sérgio Conceição

O Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol anunciou, esta terça-feira, a abertura de um processo disciplinar ao treinador do FC Porto, Sérgio Conceição, que foi expulso na final da Taça de Portugal frente ao Benfica.



De acordo com o mapa de castigos divulgado, o FC Porto foi ainda multado em 4.080 euros pelo facto de nem o treinador nem outro elemento da equipa técnica ter comparecido na conferência de imprensa pós-jogo no Cidade de Coimbra.





Também o médio Luis Diáz, que foi expulso durante a 1.ª parte por acumulação de cartões amarelos, foi castigado com um jogo de suspensão.O nome de Rui Cerqueira, elemento da comunicação dos azuis e brancos, também consta do mapa de castigos com 510 euros de multa e 15 dias de suspensão.