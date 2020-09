Coração finta Dito. Antigo jogador morre aos 58 anos

Eduardo José Gomes Camassele Mendez, conhecido no mundo do futebol como Dito, morreu esta quinta-feira aos 58 anos. O antigo jogador e treinador, que exercia as funções de diretor-geral do futebol do Gil Vicente, sentiu-se mal quando viajava de automóvel para o estágio dos minhotos em Melgaço e tudo indica que terá sido vítima de um ataque cardíaco fulminante. A data do funeral estava por confirmar.Nascido a 18 de janeiro de 1962, em Barcelos, Dito iniciou a carreira de futebolista no Sp. Braga em 1979/80 (fez a estreia aos 18 anos), de onde se transferiu para o Benfica. Foi com as águias que conquistou os únicos títulos da carreira (campeonato e Taça de Portugal), logo na época de estreia: 1986/87. Ainda ficou mais uma temporada na Luz, até se mudar para o FC Porto em 1988/89, juntamente com Rui Águas, transferências que motivaram polémica."Não teríamos ido para o FC Porto se não fôssemos os dois. Sair do Benfica, um clube que dizia muito a ambos, foi uma opção profissional difícil, pela polémica envolvida. Partilhámos muitas das nossas inseguranças e dúvidas", relata aoRui Águas. O antigo avançado refere que a morte de Dito "pesa mais por ser repentina".Dito só ficou uma época no Dragão. Depois disso ainda jogou por V. Setúbal, Sp. Espinho, Gil Vicente, Torreense e Ovarense. Foi 17 vezes internacional pela Seleção, com um golo marcado (à Alemanha). Após o fim da carreira, treinou mais de uma dezena de equipas. Os votos de condolências surgiram de vários quadrantes, da FPF à Liga."Ficará na nossa memória a qualidade de um defesa-central de referência"Benfica"À família enlutada, as mais sentidas condolências"FC Porto"Histórico atleta do clube onde se formou e jogou por sete épocas"Sp. Braga