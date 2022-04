Corrida de Moto2 interrompida após acidente com oito pilotos

A corrida de Moto2 do Grande Prémio de Portugal do Mundial de velocidade em motociclismo foi interrompida na nona volta, depois de um acidente envolvendo oito pilotos no final da reta da meta do Autódromo Internacional do Algarve.

O espanhol Aro Canet (FlexBox) liderava quando começaram a cair algumas pingas no circuito algarvio, o que terá provocado a queda de vários pilotos, com duas motas a incendiarem-se após terem chocado já na escapatória.

De acordo com a organização, todos os pilotos estão conscientes.

A corrida será retomada com sete voltas até à bandeirada de xadrez.

O acidente envolveu Cameron Bombier (American Racing), Aron Canet (Flexbox), Tony Arbolino (Marc VDS), Sam Lowes (Marc VDS), Augusto Fernandez (Ajo KTM), Ai Ogura (Honda), Somkiat Chantra (Honda), Albert Arenas (GasGas) e Simone Corsi (MV Agusta).