Benfica tem 17 casos de Covid-19 e aguarda decisão da DGS sobre participação nas competições

O Benfica detetou 17 novos casos de covid-19 entre jogadores, equipa técnica e 'staff' no decurso dos testes realizados desde sábado e aguarda agora uma decisão da Direção-Geral da Saúde relativamente à participação da equipa nas competições de futebol.

"O Sport Lisboa e Benfica comunica que, no decurso dos testes realizados desde sábado no Seixal, foram detetados 17 novos casos de covid-19 entre staff, equipa técnica e jogadores. Perante estes dados, na defesa da saúde pública e da integridade física dos atletas envolvidos, o Benfica remete para a DGS a decisão de se apresentar em competição nos próximos 14 dias", pode ler-se numa nota publicada esta terça-feira no sítio oficial dos 'encarnados'.

O Benfica tem agendada para quarta-feira a meia-final da Taça da Liga de futebol frente ao Sporting de Braga.

