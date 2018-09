Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Cristiano "faz falta” na equipa das quinas

Afirmação é do jogador Bernardo Silva. Seleção portuguesa já prepara estreia na Liga das Nações, sem o capitão.

Por João Pedro Óca | 11:40

A Seleção nacional voltou a juntar-se depois da participação no Mundial, que terminou em julho. Dois meses depois, o foco está na estreia na Liga das Nações (nova competição de seleções), na segunda- –feira , com a Itália (Estádio da Luz, Lisboa).



Antes, quinta-feira, há um particular com a Croácia, no Estádio do Algarve.



Um duplo compromisso que não vai contar com o capitão Cristiano Ronaldo, que chegou a acordo com Fernando Santos para não ser convocado e, assim, focar-se na adaptação à Juventus.



"O Cristiano, quando não está, faz sempre falta. Um jogador como o Cristiano, que é o nosso capitão e tendo a importância que tem, sente-se sempre a falta dele", assumiu Bernardo Silva, um dos ‘resistentes’ do conjunto que disputou o campeonato do Mundo.



Numa convocatória com algumas surpresas, como o benfiquista Gedson ou o portista Sérgio Oliveira, Bernardo aplaude as apostas do selecionador.



"É uma ótima oportunidade para muitos jogadores mostrarem o valor que têm e isso é sempre bom", disse o médio do Manchester City, de Inglaterra.



O mágico da Seleção começou bem a época no campeão inglês ao ponto de o treinador Pep Guardiola ter dito que o City era "Bernardo e mais dez".



O jovem, de 24 anos, agradece o elogio, mas prefere centrar-se na Seleção. "Sou mais um para dar o meu contributo", referiu o médio que admitiu ainda que não tem medo de assumir o protagonismo numa equipa que não conta com a maior estrela.



"Quero tentar ser importante e ajudar na conquista dos objetivos", disse antes do treino que se realizou na Cidade do Futebol.