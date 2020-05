Cristiano Ronaldo adia partida para Itália

Cristiano Ronaldo adiou a partida para Itália e mantém-se na Ilha da Madeira onte está quase há dois meses com a família a cumprir a quarentena de coronavírus.O jato privado do craque português aterrou na ilha na tarde deste domingo, mas partiu ao final do dia sem nenhum membro da família.Recorde-se que o internacional português chegou à ilha que o viu nascer a 9 de março para cumprir o confinamento exigido.