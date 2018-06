Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Cristiano Ronaldo agradece à equipa

Capitão da seleção nacional mostrou-se orgulhoso pela forma como os colegas de equipa se bateram a seu lado no embate com o Irão.

Por Octávio Lopes | 01:30

Cristiano Ronaldo fez questão de elogiar a prestação e a dedicação dos jogadores que atuaram a seu lado no jogo com o Irão (1-1). Segundo apurou o CM, já em pleno avião que transportou a equipa de Saransk - cidade onde se disputou a partida com a seleção iraniana - para Kratovo, o capitão da equipa das quinas deixou uma palavra de agradecimento aos seus colegas, pela forma como se tinham empenhado no embate com a formação orientada por Carlos Queiroz, mas também pela qualificação para os oitavos de final do Mundial da Rússia, o objetivo mínimo traçado pelos responsáveis da Federação Portuguesa de Futebol, liderada por Fernando Gomes.



CR7 fez ainda questão de reunir o grupo no avião para uma foto que publicou no seu Instagram e que também aparece nas redes sociais de vários craques, como William Carvalho e Adrien Silva.



Após o encontro com o Irão, o madeirense saiu do campo com cara de poucos amigos. Tal situação, apurou o CM, teve a ver com o facto de ter falhado uma grande penalidade que colocaria o resultado em 2-0 para Portugal e que, segundo Fernando Santos, teria "acabado" com o jogo. Ronaldo ficou bastante desgostoso por não ter dado uma vantagem que seria preciosa para que a seleção nacional assegurasse o primeiro lugar no Grupo B, que ficou entregue à Espanha.



As fontes contactadas pelo CM asseguraram, contudo, que esse momento de frustração foi rapidamente ultrapassado com o apoio dos jogadores e de membros da comitiva nacional. E já no avião de regresso a ao quartel-general da seleção lusa, Cristiano Ronaldo mostrou-se satisfeito e feliz, embora sem exageros na comemoração da passagem de Portugal à fase seguinte da prova mais importante para seleções de futebol, em que vai defrontar o Uruguai, em Sochi.



PORMENORES

Uma hora de viagem

A viagem de avião de Saransk para Kratovo demorou menos de uma hora e decorreu de forma tranquila, soube o CM. Quando a equipa chegou ao centro de treinos já estava a nascer o sol (três da manhã).



Falha treino

Cristiano Ronaldo não esteve no treino de ontem à tarde. Só trabalharam os jogadores que não foram titulares com o Irão.