Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Cristiano Ronaldo irritado no final do jogo com o Irão

Capitão tirou a braçadeira no final e abandonou de imediato o relvado.

Por Filipe António Ferreira e Sérgio Pereira Cardoso | 08:30

Cristiano Ronaldo não foi desta vez o homem do jogo (foi-o diante de Espanha e de Marrocos) e acabou por sair muito irritado pela sua prestação diante do Irão.



O empate, mas acima de tudo o penálti falhado aos 55 minutos, esteve na origem da insatisfação do capitão português. Após o apito final, CR7 dirigiu-se de imediato para o balneário visivelmente descontente. Tirou a braçadeira e nem ficou para os cumprimentos finais aos adeptos portugueses.



Cristiano Ronaldo falhou a sexta grande penalidade ao serviço da seleção nacional (14 tentativas). Um recorde na equipa das quinas. Ainda assim, é de longe o melhor marcador de sempre da seleção com 85 golos apontados em 153 jogos.



A exibição do melhor do Mundo também não passou despercebida na imprensa internacional. "Irão contém Ronaldo e fica perto do milagre", escreve o site do jornal ‘As’. "Defesa iraniana trava Ronaldo", diz a ‘Marca’.



Já o inglês ‘Daily Mail’ refere que, para além de ter falhado o castigo máximo, Ronaldo "Escapou a um cartão vermelho". "Erro de Ronaldo condena Portugal a jogar com o Uruguai" titula a edição online do jornal ‘Sport’.



Duelo ibérico foi o mais visto até agora

O Portugal-Espanha, que terminou com um empate a três golos, foi o jogo do Mundial mais visto pelos portugueses, até ontem, com 2 784 100 de telespectadores.



Com Ronaldo a apontar os três golos da equipa das quinas, o duelo ibérico figura entre os melhores desafios da competição realizados até ao momento. Em segundo lugar surge outra partida da seleção nacional. O Portugal-Marrocos (1-0, com outro golo de Ronaldo), que teve uma audiência de 2 199 800 telespectadores.



O pódio fecha com o Tunísia-Inglaterra, que terminou com a vitória dos britânicos por 2-1. Nas quarta e quinta posições encontramos o Alemanha-Suécia e o Sérvia-Suíça, com 899 100 e 828 100 telespectadores, respetivamente.