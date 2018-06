Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Ronaldo é o jogador com mais penáltis falhados pela seleção nacional

Avançado é o jogador português que mais grandes penalidades falhou ao serviço da seleção nacional.

Cristiano Ronaldo falhou um golo que poderia ter garantido a vitória de Portugal no jogo frente ao Irão, esta segunda-feira.



Depois de sofrer uma falta dentro da grande área (confirmada pelo vídeo-árbitro), Ronaldo foi chamado a bater a grande penalidade que, para surpresa de todos, falhou.



A bola que saiu dos pés do 'melhor do mundo' acabou por ir direta às mãos do guarda-redes iraniano.



Contas feitas, CR7 é o jogador português com mais penáltis falhados pela seleção nacional. No jogo desta segunda-feira frente ao Irão, Ronaldo falhou a sua 6.ª grande penalidade em jogos pela seleção, em 13 tentativas, tendo concretizado apenas 54% dos penáltis.



A seguir ao madeirense, Luís Figo, com quatro falhas, e Rui Jordão, com três grandes penalidades falhadas, são os dois portugueses com mais 'falhas' nas grandes penalidades.