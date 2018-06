Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Cristiano Ronaldo torna-se o melhor marcador da Europa

Durante partida frente a Marrocos, o capitão da equipa das quinas disse 'estamos a jogar muito pouco' a Fernando Santos.

Por João Pedro Óca | 08:55

A palavra recorde há muito que é banal para Ronaldo. Quarta-feira, caiu mais um.



O português tornou-se o jogador europeu com mais golos por seleções, com 85, graças ao tento que apontou frente a Marrocos.



O melhor do Mundo fez o quarto golo em dois jogos no Mundial e já tem mais golos nesta edição do que nos três campeonatos do Mundo anteriores.



Mas nem tudo são rosas e o capitão assumiu, ainda no relvado, que "Portugal jogou muito pouco".



No caminho para os balneários, no final da primeira parte, CR7, em conversa com Fernando Santos, não escondeu a preocupação com a exibição da equipa.



Através da leitura labial percebe-se que Ronaldo disse, duas vezes, que Portugal estava jogar "muito pouco". Fernando Santos respondeu-lhe, mas com a mão a tapar a boca.



Um episódio que faz lembrar um outro protagonizado por CR7 e o então selecionador, Carlos Queiroz, no Mundial 2010 (África do Sul).



Durante o jogo dos ‘oitavos’, Ronaldo disse a Queiroz: "Assim não ganhamos, Carlos." E perdemos 1-0 com a Espanha.