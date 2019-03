Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Cristiano Ronaldo avaliado em Barcelona

Avançado saiu com queixas na coxa direita no jogo com a Sérvia.

Por Raul Teixeira | 09:21

Cristiano Ronaldo (Juventus) chegou esta quarta-feira a Barcelona para ser novamente avaliado à lesão contraída na coxa direita, na passada segunda-feira, durante a primeira parte do encontro entre Portugal-Sérvia (1-1), disputado no Estádio da Luz.



Depois de um primeiro exame em Lisboa que despistou uma paragem prolongada, o avançado de 34 anos vai agora ser visto por um especialista proposto pelo clube de Turim, na tentativa de apressar a recuperação com um tratamento mais eficaz.



Segundo a imprensa italiana, Cristiano Ronaldo deverá ficar de fora das contas de Massimiliano Allegri nas próximas três jornadas do campeonato italiano (Empoli, Cagliari e AC Milan), de forma a estar apto para a primeira mão dos quartos de final da Liga dos Campeões, com o Ajax (10 de abril).



O português aproveitou ainda o dia de ontem para estar também reunido com alguns dos seus patrocinadores.