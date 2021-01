Cristiano Ronaldo marcou na vitória da Juventus (3-1) em casa do Sassuolo, em jogo da Liga italiana. O internacional português dispôs de uma boa oportunidade logo aos 8’: mostrou toda a sua capacidade atlética ao saltar mais alto do que o guarda-redes, mas o remate saiu desenquadrado.









A Juventus sofreu um revés na partida aos 43’, com a lesão de Dybala, que acabou substituído por Kulusevski. O Sassuolo foi neutralizando a equipa adversária, até que Pedro Obiang foi expulso aos 45+1’. Seguiu-se novo remate do português, que foi parado pelo guarda-redes.

Na segunda parte, os campeões italianos ganharam espaço e Danilo (51’) abriu o marcador com um autêntico tiro. Com o passar do tempo, a ‘Juve’ começou a mostrar debilidades e, aos 58’, Defrel empatou. Aos 74’, CR7 viu novamente Consigli fazer uma boa defesa. Ramsey, aos 82’, colocou a equipa da casa em vantagem e Ronaldo sentenciou o resultado já perto do final da partida. O atacante marcou o 15º golo na Liga e a Juventus aproximou-se do pódio.





A Roma, treinada por Paulo Fonseca, que está na 3ª posição, empatou (2-2) em casa com o Inter, que é segundo.