Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Cristiano Ronaldo de olho em Messi

Argentino está instalado num hotel cujas janelas dos quartos davam para um mural que tinha o rosto de CR7. Já mudaram a pintura.

Por Miguel Azevedo | 10:51

Leonel Messi escapou de boa: acordar e dar de caras com Cristiano Ronaldo.



Quis o destino que, para defrontar a França, hoje em Kazan, nos oitavos de final do Campeonato do Mundo, a Argentina ficasse instalada no Hotel Ramada, precisamente a mesma unidade hoteleira onde Portugal ficou instalado no ano passado, na Taça das Confederações.



Ora, na altura, para receber a equipa das quinas e o melhor do Mundo, Ilsur Metshin, presidente da Câmara de Kazan, mandou pintar um mural em homenagem a Cristiano Ronaldo.



Como este não foi apagado, Messi arriscava-se a abrir a janela do quarto e dar de caras com o seu eterno rival.



Arriscava...porque, entretanto, Ilsur Metshin mandou fazer um mural com a imagem de Messi.



Uma forma de homenagear os dois jogadores.