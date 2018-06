Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

“Deus iria ajudar”, diz Messi sobre vitória da Argentina

Estrela confessa que não contava “sofrer tanto” frente à Nigéria.

Por Sérgio A. Vitorino | 08:34

Quando terça-feira marcou o 1-0 à Nigéria, aos 14’, Messi sentiu "um grande alívio". Mas nada que alcançasse o delírio que se seguiu ao dramático 2-1, assinalado por Marcos Rojo aos 86’ após grande sofrimento da Argentina.



"Sabíamos que íamos vencer. Deus iria ajudar. Mas não esperava a complicação do empate [a Nigéria fez o 1-1 aos 51’]. Nem ter de sofrer tanto", explicou o capitão da Argentina, cinco vezes o melhor do Mundo.



"Estivemos nervosos. Parecia que o tempo andava mais depressa. Foi por isso que pressionámos mais e conseguimos o 2-1", disse Messi, que já perspetivou o duelo com a França nos ‘oitavos’: "vimos todos os jogos deles e tenho lá colegas [do Barcelona] que conheço muito bem. Sei o que fazer".



Jorge Sampaoli, selecionador da Argentina, foi apanhado em vídeo a perguntar a Messi, a meio da segunda parte, se deveria colocar Aguero em campo.