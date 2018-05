Cristiano Ronaldo é o único que não tem foto na loja do Real Madrid

Internacional português surge apenas com o número e nome na camisola.

16:01

O Real Madrid mostrou esta terça-feira a sua nova camisola para a próxima temporada e na loja do clube já colocou à venda todos os equipamentos, dando aos seus adeptos a possibilidade de, desde já, se equiparem a rigor para a próxima temporada. Até aí tudo normal. O que não é tão normal é o facto de, na zona reservada às camisolas individuais dos futebolistas, o único que não tem foto personalizada ser Cristiano Ronaldo, segundo pode ler-se no Record Ora, se Sergio Ramos, Luka Modric ou Asensio têm foto, CR7 apresenta apenas um modelo desenhado em computador, com nome e número nas costas. E por que destacamos aqueles três nomes? É que, tal como o português, Ramos, Modric e Asensio são patrocinados pela Nike, o que exclui desde já a possibilidade de a sua ausência se dever ao facto de estar ligado a uma marca 'rival' à Adidas.Pode simplesmente tratar-se de um atraso na publicação da foto ou até mesmo algum problema técnico, mas neste tipo de situações as redes sociais não perdoam... e o tema já está a ser muito comentado.