Cristiano Ronaldo é um "génio" para Neymar

Brasileiro comentou transferência do português para a Juventus.

10:23

A transferência de Cristiano Ronaldo para a Juventus não deixou ninguém indiferente... nem mesmo um dos adversários do português pelo troféu da Bola de Ouro: não é preciso pensar muito, falamos de Neymar. À margem de um leilão solidário promovido pela sua própria fundação, o craque brasileiro não teve problemas em tecer rasgados elogios a Ronaldo, apelidando o novo reforço da Juventus de... "Génio"."É um grande jogador, uma lenda do futebol, é um génio", disse o prodígio do Paris Saint-Germain. Autor de 451 golos em 438 jogos pelo Real Madrid, ao serviço do qual conquistou 15 troféus, o internacional português deixou neste verão a capital espanhola para rumar a Turim a troco de 100 milhões de euros, transformando-se na maior bomba do mercado até ao momento... um papel que pertenceu a Neymar no verão passado: em agosto de 2017, o brasileiro, que estava no Barcelona ao lado do argentino Messi, converteu-se no jogador mais caro da história do futebol mundial ao rumar à capital francesa por 222 milhões de euros.Esta mudança, para muitos algo inesperada, terá tido um motivo para Neymar, pelo que o brasileiro entende também a decisão tomada por Ronaldo em querer trocar o Real pela Juve, explica o Record