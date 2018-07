Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Cristiano Ronaldo já falou com o futuro treinador

Presidente do Real Madrid quer que seja CR7 a assumir a intenção de deixar o clube merengue.

Por Mário Pereira | 01:30

Cristiano Ronaldo, que continua de férias na Grécia, conversou por estes dias ao telefone com Massimiliano Allegri, treinador da Juventus.



Segundo avançou a Cadena Cope, de Espanha, tratou-se de um contacto informal. Uma forma de o técnico ficar a saber, de viva voz, que o jogador está realmente interessado em fazer parte do plantel da Juve. E também para atalhar caminho num processo que as partes acham irreversível.



Tal como o CM noticiou esta segunda-feira, a apresentação de Ronaldo deverá acontecer no próximo sábado. A atrasar a oficialização da transferência que em Itália já é conhecida como ‘o golpe do século’ está o facto de o Real Madrid ainda não ter feito chegar a Itália uma proposta. Que se tem falado ser de 100 milhões de euros, embora haja quem defenda que o Real quer elevar os números para 150 milhões.



Ontem terá havido uma reunião entre os responsáveis do Real Madrid e o empresário Jorge Mendes e hoje mesmo Florentino Pérez, presidente do clube, irá reunir-se, sempre de acordo com fontes espanholas citadas pela imprensa, com a sua junta diretiva.



Poderá então haver uma decisão final para se avançar para o negócio. Florentino Pérez está disposto a deixar partir CR7 mas pretende que venha da parte do jogador uma manifestação de que sai por iniciativa própria.



Isto porque o presidente não quer ficar para a história como o homem que empurrou o melhor jogador do Mundo para fora do clube.