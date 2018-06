Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Cristiano Ronaldo sem limitações para jogo com Marrocos

Capitão da Seleção Nacional treinou normalmente este domingo.

Portugal já tem os olhos postos no encontro com Marrocos, partida da segunda jornada da fase de grupos do Mundial que está agendada para quarta-feira, no Estádio Luzhniki, em Moscovo.



A equipa das quinas regressou ao trabalho com os 23 convocados à disposição de Fernando Santos, isto depois de uma sessão de sábado em que os titulares se limitaram a fazer trabalho de ginásio, avançou o Record.



Um dos pontos de maior interesse era perceber se havia alguma limitação física com Cristiano Ronaldo, na sequência das queixas que apresentou na fase final do empate com Espanha.



Pelo menos nos 15 minutos abertos à comunicação social, CR7 não mostrou qualquer tipo de problemas e está naturalmente apto para ir a jogo.