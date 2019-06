Cristiano Ronaldo sobre vitória na Liga das Nações: "Parece um trabalho fácil mas não foi"

Feliz pela conquista da Liga das Nações, Cristiano Ronaldo deixou um 'recado' aos comentadores que criticam o estilo de jogo da Seleção Nacional. Em declarações à RTP, o capitão português enalteceu ainda o trabalho feito nos últimos tempos."São circunstâncias da vida, neste caso das seleções. São ciclos diferentes, treinadores diferentes, jogadores diferentes. Graças a Deus as coisas têm saído bem e Portugal tem ganho coisas importantes. Parece um trabalho fácil, mas não foi. Foi um trabalho árduo, de dedicação, crença. Estes jogadores estão todos de parabéns. E quero aproveitar para agradecer o apoio dos adeptos, porque foram cruciais. Sentimos a energia deles e a equipa jogou bem por isso", começou por dizer, à RTP."As coisas mudam, os ciclos mudam. Sabe... sentimos muito as adversidades. Por exemplo os comentadores... Por acaso vi ontem os comentadores pessimistas, a não acreditar em nós... A dizer que não jogamos bem, que somos desorganizados. Não me interfere, mas faz-me confusão ver portugueses a parecer que querem ver a derrota da Seleção. Mas quando pensam assim, ficamos com mais energia. Hoje mostramos que somos uma excelente equipa e os que dizemos que não o éramos, agora vão dizer que somos e que fomos justos vencedores", frisou.Questionado sobre as palavras de Pinto da Costa, que o apontou a uma presença na Seleção Nacional até aos 50 anos, CR7 deixou a garantia de que irá representar Portugal enquanto se sentir bem. "Eu vi! Sinto-me feliz, bem. É uma grande alegria vir à seleção, recebem-me sempre de uma forma excelente. Enquanto estiver motivado e com força, vou sempre representar Portugal. Sinto-me bem, sinto-me em casa. São já 16 anos aqui e é sempre com o entusiasmo como se fossem os primeiros momentos. Vou sempre dar o meu melhor. Agradeço aos portugueses pelo entusiasmo que têm para comigo e eu tento retribuir com golos".