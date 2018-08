Cristiano Ronaldo terá pedido para não ser convocado para a seleção nacional

Madeirense quer focar-se na Juventus.

10:58

o jogo da Liga das Nações contra a Itália.



Cristiano Ronaldo está focado na nova equipa, a Juventus, e, ao que parece terá pedido a Fernando Santos para não o convocar para os dois primeiros jogos da seleção nacional. A notícia é avançada pela Gazetta dello Sport que acrescenta que o jogador luso quer mudar a Juventus e rapidamente.Para isso, Cristiano não quer estar na lista de Fernando Santos para os dois primeiros jogos pela seleção: o amigável contra a Croácia e

Portugal e Croácia defrontam-se no próximo dia 6 de setembro, pelas 19h45. Já a partida com Itália está marcada para o dia 10 de setembro, no mesmo horário.



O selecionador português deverá apresentar a lista de convocados esta sexta-feira.



Pontapé de bicicleta contra Juventus dá-lhe o melhor golo do ano

Cristiano Ronaldo continua a somar prémios. A UEFA distinguiu o madeirense, que joga agora pela Juventus, com o melhor golo do ano.



O 'pontapé de bicicleta' foi certeiro na baliza da atual equipa, quando ainda jogava pelo Real Madrid, nos quartos de final da Champions League.